سقوط شاب في مجرى مائي لمشروع صرف صحي بحائل

علي العنزي(صدى):

توفي شاب إثر سقوطه في مجرى مائي تابع لمشروع صرف صحي شمال شرق مدينة حائل.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ المائي باشرت عصر اليوم السبت 12/ 1/ 1440هـ بلاغًا عن سقوط شاب في مجرى مائي يعود لمشروع مياه الصرف الصحي المعالجة شمال شرق مدينة حائل.

وأضاف أن الغواصين تمكنوا من انتشال الشاب وهو على قيد الحياة ونقل للمستشفى بواسطة إسعاف الهلال الأحمر. إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق، وسلمت الحالة للجهات الأمنية حسب الاختصاص.