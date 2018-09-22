السويلم: ننطلق بخطوات متسارعة نحو وطن أفضل في ظل قيادة سلمان الحزم والنماء

سعيد العجل(صدى):

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والرقي في ظل القيادة رعاها الله .

وقال السويلم إن اليوم الوطني الثامن والثمانين وذكرى توحيد هذه البلاد المُبَاركةٌ يأتي والمملكة تخطو خطوات متسارعة وحثيثة نحو مستقبل أفضل ونهضة اقتصادية شاملة على كافة الأصعدة ونماء في جميع مناطق المملكة، إضافةً إلى سياسة الحزم والعزم ما انعكس على رخاء هذه الدولة وذلك بفضل الله عزّ وجل ثم بفضل الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد تحت القيادة الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــــ طيب الله ثراه .

وأشار أن هذه المناسبة ستظل في ذاكرة الوطن يتجدد معها في كل مرة التأكيد على الولاء وتكريس الانتماء لهذا الوطن والالتفاف حول قيادته التي حققت لهذا الوطن نهضة شاملة في كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة ما جعل المملكة تتبوأ مكانة عظيمة بثقلها الإقليمي والعالمي .

لا فتاً إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على النهوض بمجالات الملكية الفكرية وإنفاذها على المستوى الوطني لتصبح الهيئة محوراً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب أفضل الخبرات والاستثمار في تدريب شباب الوطن بما يتيح لهم فرص وظيفية مجزية تلبي طموحاتهم وتمنحهم فرصة خدمة وطنهم إضافة إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.