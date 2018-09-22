بالفيديو.. الصحافة الأجنبية تتفاعل مع واقعة مدافع نادي الفيصلي

نواف السالم(صدى):

تفاعلت وسائل إعلام عالمية، اليوم السبت، مع الواقعة الغريبة التي شهدها لقاء فريقي ” أحد و الفيصلي ” أمس الجمعة، ضمن منافسات دروي كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية ، أغرب مشهد وقع لمدافع فريق نادي ” الفيصلي ” ، وعقلت عليه بجملة ساخرة ” إذا حاولوا 1000 مرة ، فهم لا يحصلون عليها، لا يصدق أن هذه المسرحية لن تنتهي في هدف.

وأوضح ” الفيديو ” ، أنه خلال هذا اللقاء حدث تحرك لا يصدق، بعد خروج حراس المرمى من المنطقة الجزاء، أطلاق لاعبو الفريق الكرة والتي إرتدت بعد إرتطامهما بزميله المصاب والملقى على خط المرمي للفريق المنافس.