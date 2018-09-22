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لـ 8 ساعات.. تحذير من الضباب في 5 مناطق

لـ 8 ساعات.. تحذير من الضباب في 5 مناطق
الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات متقدمة على كل من: المنطقة الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان.

وتشهد هذه المناطق تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، حيث تبدأ الحالة من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى التاسعة صباح غدًا الأحد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54538 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظنا والمسلمين من كل شر ومسبباته ,, آمين ,,

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