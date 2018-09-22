رعاية الأمير محمد بن سلمان لختام مهرجان ولي العهد للهجن في 13 صورة

نايف السالم(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، اليوم السبت، الحفل الختامي لـ مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.

ووصل سمو ولي العهد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين إلى الطائف اليوم

وكان في استقبالهم في مطار الطائف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلنت مهرجان ولي العهد للهجن والمقام بمحافظة الطائف، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186، تنافست في 787 شوطاً.