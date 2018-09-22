كلمة قائد قوات أمن المنشآت بمناسبة اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

في كل عام تطل علينا ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن «طيب الله ثراه» المملكة العربية السعودية، حيث تعيش بلادنا هذه الأيام أجواء «ذكرى اليوم الوطني الثامنة والثمانين» وهي مناسبة ترسم للأجيال تاريخ الوطن التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز «رحمه الله» الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تميزت بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب وحياة حتى أصبحت ملاذاً آمناً لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما أولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جُل اهتمامها وسخرت كافة إمكانياتها في سبيل إعمارهما وتوسعتهما لتأمين راحة وأمن الحجاج والمعتمرين والزائرين.

ولقد حرصت الدولة الرشيدة منذ إنشائها على نشر العلم وتعليم أبناء الوطن والاهتمام بالعلوم والآداب والثقافة حيث انتشرت المدارس والمعاهد والجامعات وشيدت المباني الضخمة التي تضاهي أكبر دول العالم، فعم الوطن نمو في كافة المجالات الأمنية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والصحية والزراعية، واستخدام أحدث التقنيات، وفتح برنامج الابتعاث لجميع الطلاب والطالبات للرفع من المستوى التعليمي والثقافي لأبناء الوطن.

كما أن رؤية المملكة «٢٠٣٠» والتي تهدف إلى تنوع الدخل نقلت المملكة اقتصادياً إلى مصاف الدول المتقدمة.

إنها مناسبة وطنية غالية نغرس من خلالها في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة فيشعروا بالفخر والعزة ونزرع في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها هذه البلاد منذ أن أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز «رحمه الله» ونُعمّق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة لكي يستمر العطاء جيلاً بعد جيل.

وبهذه المناسبة العظيمة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام باني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأسرة المالكة والشعب السعودي الوفي.

واسأل الله أن يُعيد هذه المناسبة على وطننا وحكومتنا وشعبنا بالخير والرخاء والأمن والاستقرار وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الثغور وفي حدود الوطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.