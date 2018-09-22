القحطاني: عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن أكثر من الجيش القطري
أكد المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، أكثر من الجيش القطري.
وهنأ ” القحطاني ” اتحاد الهجن بالنجاح الباهر والتميز قائلًا : ” نجاح باهر لمهرجان ولي العهد للهجن .. ألف مبروك لاتحاد الهجن هذا التميز وألف مبروك لكل المشاركين ” .
و شهد المهرجان تسجيل أرقام قياسية بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد ( ١١١٧٨ ) تنافست في ( ٧٨٧ ) شوط ، أقيمت على امتداد (40) يوم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 34 دقيقة
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