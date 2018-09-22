القحطاني: عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن أكثر من الجيش القطري

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، أكثر من الجيش القطري.

وهنأ ” القحطاني ” اتحاد الهجن بالنجاح الباهر والتميز قائلًا : ” نجاح باهر لمهرجان ولي العهد للهجن .. ألف مبروك لاتحاد الهجن هذا التميز وألف مبروك لكل المشاركين ” .

و شهد المهرجان تسجيل أرقام قياسية بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد ( ١١١٧٨ ) تنافست في ( ٧٨٧ ) شوط ، أقيمت على امتداد (40) يوم.