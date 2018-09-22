نشر : منذ 34 دقيقة 1٬352 1 الاخبار المحلية اعتراض صاروخ باليستي فوق جازان تركي السالم(صدى): اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء جازان. وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تصدر قيادة التحالف بيانًا بالتفاصيل. الوسوم:جازان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54500 ] نشر منذ 20 دقيقة
ارجموا الزمرة الفاسقه المارقه باالصواريخ والقنابل الحارقه ياابطال ..
,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم آمين ,,
,, ابيدوهم ، ابادهم الله على ايديكم ,, آمين ,,