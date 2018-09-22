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اعتراض صاروخ باليستي فوق جازان

اعتراض صاروخ باليستي فوق جازان
تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تصدر قيادة التحالف بيانًا بالتفاصيل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54500 ] نشر منذ 20 دقيقة

ارجموا الزمرة الفاسقه المارقه باالصواريخ والقنابل الحارقه ياابطال ..

,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم آمين ,,

,, ابيدوهم ، ابادهم الله على ايديكم ,, آمين ,,

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