اعتراض صاروخ باليستي فوق جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تصدر قيادة التحالف بيانًا بالتفاصيل.