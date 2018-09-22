بالفيديو.. سلطان البازعي: الآن بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور مباشرة

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار الإعلامي سلطان البازعي، على أن إنشاء هيئة الثقافه ووزارة الثقافة لاحقا، دليل على أن العمل الثقافي السعودي سيبدأ في النمو بشكل مؤسسي، ويجب أن نعطي هذه الجهات وقتها لتستطيع تحقيق طموحات المثقفين

وقال البازعي خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” ، الآن صار بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور بشكل مباشر، بعد إتاحة الحفلات الموسيقية العامة، وننتظر تمكين أعمق للمسرح السعودي لينتقل من حالة الهواة لحالة الاحتراف.

المستشار الإعلامي سلطان البازعي:

إنشاء #هيئة_الثقافه ووزارة الثقافة لاحقا، دليل على أن العمل الثقافي السعودي سيبدأ في النمو بشكل مؤسسي، ويجب أن نعطي هذه الجهات وقتها لتستطيع تحقيق طموحات المثقفين#برنامج_ياهلا#اليوم_الوطني88#دام_عزك_ياوطن@GEA_SA@salbazie pic.twitter.com/c8VBmwwXLG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 22, 2018