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  3. بالفيديو.. سلطان البازعي: الآن بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور مباشرة

بالفيديو.. سلطان البازعي: الآن بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور مباشرة

بالفيديو.. سلطان البازعي: الآن بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور مباشرة
علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار الإعلامي سلطان البازعي، على أن إنشاء هيئة الثقافه ووزارة الثقافة لاحقا، دليل على أن العمل الثقافي السعودي سيبدأ في النمو بشكل مؤسسي، ويجب أن نعطي هذه الجهات وقتها لتستطيع تحقيق طموحات المثقفين

وقال البازعي خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” ، الآن صار بإمكان الفنانين الشباب أن يطمحوا في لقاء الجمهور بشكل مباشر، بعد إتاحة الحفلات الموسيقية العامة، وننتظر تمكين أعمق للمسرح السعودي لينتقل من حالة الهواة لحالة الاحتراف.


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