بالفيديو والصور.. الوحدة ينتصر على الرائد في ختام جولة الوطن

ماجد محمد(صدى):

نجح لاعبو نادي الوحدة، في الفوز على الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح خوسيه دي سانتانا، لاعب الوحدة، الأهداف بعد مرور 5 دقائق فقط على بدء المباراة، ثم أضاف الثاني في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز ياسين الغناسي هدف الرائد الوحيد في الدقيقة الـ52، فيما سجَّل أحمد عبده جابر الهدف الثالث لـ الوحدة في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء، فيما كان الهدف الرابع بأقدام ماركوس جليرمي في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الوحدة إلى 5 نقاط ليحتل المركز السادس في ترتيب الدوري، فيما يظل الرائد في المركز الـ12 بنقطة واحدة.