” مهند عسيري ” يتعرض لكدمة حادة أسفل الظهر

نواف السالم(صدى):

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها مهاجم فريق الأهلي اللاعب مهند عسيري، تعرضه لكدمة حادة أسفل الظهر.

وأكدت الفحوصات على حاجته للعلاج لمدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

ونقل مهند عسيري، إلى المستشفى إثر سقوطه على ظهره في ملعب الجوهرة بعد انتهاء مباراة الراقي والحزم ضمن منافسات جولة الوطن لدوري المحترفين

وكان الأهلي قد انتصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث دخل مهند عسيري المباراة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بديلاً للمصري عبدالله السعيد.