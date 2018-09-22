” طلعة وطنية ” إحدى فعاليات الترفيه في الباحة تجذب آلاف الزوار للباحة‎ ‎‏

سعيد العجل(صدى):

حضيت فعاليات ” طلعة وطنية ” التي انطلقت مساء يوم الجمعة بغابة رغدان بالباحة بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين من المنطقة الذين أشادوا بحسن التنظيم والإعداد للفعاليات والإخراج ضمن برامج اليوم الوطني الـ 88 والتي نظمتها الهيئة العامة للترفيه.

وشهدت هذه الفعالية في يومها الأول حضور كثيف من الزوار، حيث توافدوا من داخل الباحة وجميع محافظاتها للاستمتاع بالفعاليات الوطنية والتراثية والعروض الميدانية والمسرحية المبهرة، حيث أكد عدد من الزوار أن فعاليات هيئة الترفيه تميزت بالشمولية والتنوع، إضافة إلى حسن التنظيم، مما أسهم في زيادة الإقبال وكثافة أعداد الزوار، مشيدين بالفعاليات الترفيهية، ومقدمين شكرهم لهيئة الترفيه على هذه الفعاليات الوطنية المميزة.

تجدر الإشارة إلى الاهتمام الملفت الذي حظيت به فعالية ” طلعة وطنية ” ، حيث تأتي هذا العام بطابع وطني احتفائي مغاير، حيث أنها تستمر لمدة أربعة أيام احتفاءً بيوم الوطن، وذلك عبر فعالية تفتح ‏صفحات التاريخ، وتحكي قصصه للأجيال، وتروي أساطير الوطن الغالي في يومه العظيم؛ يقدّم خلاله ‏الشباب السعودي مواهبه المتعدّدة، ‏ويستمتع الجميع بالموسيقى والأهازيج السعودية التراثية، والعروض ‏الفلكلورية والأكلات الشعبية، إلى جانب مسابقات للكبار والصغار، ومنصات فريدة للعرض وبيع ‏المنتجات التي صنعت ‏بأيدي سعودية.‏

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة اليوم الوطني ‏www.roznamah.sa‏ ‏ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي ‏@Roznamah_sa‏ أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة ‏للأجهزة الذكية من خلال الرابط ‏https://land.ly/mnipN9‎‏ للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في ‏الروزنامة.‏