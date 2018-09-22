وطن يعلو فوق رايات المجد

وتبقى الذكريات فينا تسكننا ونعيدها في خيالنا كلما آن أوان ذكراها حتى لو أصبحت ماض فهو ماض لا ينتهي مستقبله بل يعيده الحاضر بشكل أقوى وأجمل مما كان عليه سابقاً فما بالك لو كان هذا الماضي هو توحيدالوطن الذي يحتوينا ويعيش فينا ونعيش فيه وتحيا به ذكرانا اليوم تتجدد الذكرى وتعيش مملكتنا العربية السعودية والعالم العربي أجمع فرحة عارمة حكومة وشعباً في ذكرى الإحتفال باليوم الوطني السعودي حيث تنطلق أهازيج الحب مغردة بمستقبل مشرق وضاء يشاركنا في ذلك دول شقيقة وصديقة تنثر برقيات التهاني والمباركات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي كافة الذي يحيي هذه الذكرى بحب وتجديد وولاء لوطن يستحق كل التضحيات فمنذ أن اجتمعت القلوب المتفرقة تحت راية التوحيد الخضراء على يد المغفور له الملك عبدالعزيز حيث ضربت للمجد موعداً في الحقب كلها من بعده تأسيسا وتمكينا وتطويرا وعزما وحزما واستشرافا لآفاق أتى بها المستقبل بعزم الرجال وجهد المخلصين إلى حاضر الناس من هنا فإن اليوم الوطني لهذا العام مختلف باختلاف ما تم به من إنجازات منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله زمام الأمور ويعضده نجله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله حيث أصبحت المملكة العربية السعودية حديث العالم لما تشهده من تطوير وحضارة تضاهي كبرى الدول

اليوم الوطني السعودي إحتفالية يشارك بها كل من على هذه الأرض الطيبة حيث يشهد لها التاريخ بالبطولات وإلا نتصارات وبهذه المناسبة نزف أجمل التهاني والتبريكات نبعثها لملك الحزم والعزم الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمير الإنجاز والتطوير وإلى الشعب السعودي كافة كل عام ومملكتنا نحو العلياء شامخة منتصرة بهية لساكنيها العاشقين لترابها أبية على الحاقدين المتآمرين اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين