محافظ طريف: اليوم الوطني يغمر وجداننا جميعاً ويخلد في ذاكرتنا حب ووفاء الوطن

سلطان الهوير(صدى):

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرفع بهذه المناسبة بإسمي ونيابتاً عن منسوبي المحافظة وأهالي المحافظة بطريف جميعا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والى سمو سيدي ولي العهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان امير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله والاسره الكريمه والشعب السعودي الوفي . مناسبة ذكري اليوم الوطني تغمر وجداننا جميعاً وتخلد في ذاكرتنا حباً ووفاءً لهذا الوطن ومقدساته ومقدراته ومكتسباته وولاء لقاداته وقيادته الرشيدة. وأن هذا الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية الغالية تجسد الواقع الذي تعيشه بلادنا وما حققته المملكة من إنجازات يجعلنا نفخر بهذا الواقع وما تعيشه منطقة الحدود الشمالية من تطور في كل الاتجاهات برعاية ومتابعة مستمرة من سمو سيدي أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود حفظه الله إلا شاهداً على شمولية هذه النهضة ولله الحمد فالانجازات أصبحت متتالية ومتواتره علي صعيد التنظيم الاداري والحكومي مع متابعة متطلبات المجتمع .