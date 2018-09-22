مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: ذكرى اليوم الوطني تتواكب مع التطور التنموي الذي تشهده المملكة

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، باسمه ونيابة عن منسوبي ” هدف ” التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله-، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور السديري، أن ذكرى اليوم الوطني تتواكب مع التطور التنموي النوعي، والتميز في عطاء القطاعات المتعددة في بلادنا الغالية، وذلك ارتكازاً على المبادئ العظيمة المستلهمة من الدين الحنيف والقيم والتقاليد السعودية.

وقال مدير عام الصندوق: ” لقد نهج مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن ــ طيب الله ثراه ــ طريقاً راسخاً لبناء الوطن وتحقيق غايات المواطن، واضطلع بمهام جسام، فحقق القائد الملهم مبتغى الأمة، حيث تأسست هذه الدولة المباركة باتخاذ القرآن الكريم دستوراً لها، والشريعة السمحاء سبيلاً وصراطاً ينير الحياة ويشع بالأمل.

وأضاف، أن أبناء المؤسس من الملوك واصلوا المسير مستنيرين بالقواعد التي رسخها بحكمة وعدل، وها هو ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ وفقه الله وسدد خطاه ــ يعمل ليل نهار من أجل تفعيل النقلة التنموية الكبرى في البلاد نحو مستقبل يعتمد على الاقتصاديات المستدامة المرتكزة على رؤية المملكة 2030 التي رسمها سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـحفظه الله ـ.

وذكر الدكتور السديري، أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه في القطاعات الثلاث، الحكومية والخاصة وغير الربحية، من أجل الإسهام الحقيقي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات الوطن في كافة أنحاء المملكة، وذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات القوى الوطنية لرفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل، متطلعاُ أن تشكل تلك الجهود رافداً مستداماً لتحقيق ما يصبو إليه الوطن والمواطن من رخاء وازدهار.