بالفيديو.. الصحة: إنفوجراف تعريفي بالفترة الزمنية لإجراء فحص الكولسترول بالدم
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، إنفوجراف تعريفي أوضحت من خلاله الفترة العمرية المناسبة لفحص نسبة الكولسترول في الدم.
وبيّنت ” الوزارة ” في الإنفوجراف أن الشائع عن فحص نسبة الكولسترول في الدم هي عمر الأربعين وهذه معلومة خاطئة، مشيرة إلى أن الفترة المناسبة هي عمر العشرين.
وأضافت ” الوزارة ” ، أنه إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلة لأمراض القلب أو الأوعية الدموية يبدأ الفحص من عمر عشر سنوات.
سمعتوا وش #يقولون عن فحص مستوى الكولسترول بالدم؟ pic.twitter.com/nE3ZsmFz28
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 22, 2018
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