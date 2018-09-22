بالفيديو.. الصحة: إنفوجراف تعريفي بالفترة الزمنية لإجراء فحص الكولسترول بالدم

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، إنفوجراف تعريفي أوضحت من خلاله الفترة العمرية المناسبة لفحص نسبة الكولسترول في الدم.

وبيّنت ” الوزارة ” في الإنفوجراف أن الشائع عن فحص نسبة الكولسترول في الدم هي عمر الأربعين وهذه معلومة خاطئة، مشيرة إلى أن الفترة المناسبة هي عمر العشرين.

وأضافت ” الوزارة ” ، أنه إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلة لأمراض القلب أو الأوعية الدموية يبدأ الفحص من عمر عشر سنوات.