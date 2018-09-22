بالفيديو.. الجوازات تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة
نشرت المدرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مقطع فيديو، احتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وعلقت الجوازات على الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نعتز بمجدنا.. ونفخر بمنجزات حاضرنا.. ونعمل بجد لبناء مستقبل وطن طموح ليواصل مسيرة المجد والعلياء.
نعتز بمجدنا.. ونفخر بمنجزات حاضرنا.. ونعمل بجد لبناء مستقبل وطن طموح ليواصل مسيرة #المجد_والعلياء#اليوم_الوطني88 pic.twitter.com/Qw8JRMcewx
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 22, 2018
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