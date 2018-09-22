  • السبت 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الجوازات تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة

بالفيديو.. الجوازات تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة

بالفيديو.. الجوازات تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة
نايف السالم(صدى):

نشرت المدرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مقطع فيديو، احتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وعلقت الجوازات على الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نعتز بمجدنا.. ونفخر بمنجزات حاضرنا.. ونعمل بجد لبناء مستقبل وطن طموح ليواصل مسيرة المجد والعلياء.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *