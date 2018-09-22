بالفيديو.. الجوازات تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة

نايف السالم(صدى):

نشرت المدرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مقطع فيديو، احتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وعلقت الجوازات على الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نعتز بمجدنا.. ونفخر بمنجزات حاضرنا.. ونعمل بجد لبناء مستقبل وطن طموح ليواصل مسيرة المجد والعلياء.