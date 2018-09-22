بالصور.. ولي عهد الإمارات: نسعد بمشاركة الشعب الشعودي احتفالاته باليوم الوطني

نواف السالم(صدى):

هنأ ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على نجاح مهرجان ولي العهد للهجن، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي باليوم الوطني.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سعدت بمشاركة أخي محمد بن سلمان حضور الحفل الختامي ل ” مهرجان ولي العهد للهجن ” في محافظة الطائف .. أهنئه على هذا النجاح المتميز، وأبارك للفائزين في اشواطه الرئيسيّة، نجاح وحضور لافت، جسد وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والاجداد الأصيل..وحرصهم على تجذره وغرسه في الأجيال القادمة ” .

وأضاف : ” ونحن نتواجد على أرض المملكة نعبر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني ال88.. واثقون بأن مسيرة الخير والانجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ستظل سندا وذخرا وقوة للعرب ونصرة لقضاياهم ” .