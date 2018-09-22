بالفيديو.. المزاح تحول لقتل.. مدير ينهي حياة عامل بخرطوم الهواء

نيودلهي(صدى):

أنهى مدير حياة أحد العمال عن طريق الخطأ، جراء مقلب تحول إلى كارثة أسفرت عن وفاته.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في أحد المصانع في منطقة كولهابور الصناعية في ماهاراشترا الهندية عامل وهو يتحدث مع مديره، الذي بدأ بتوجيه خرطوم الهواء المضغوط على ظهره وشعره.

ووجه المدير الخرطوم على مؤخرة العامل للحظات قليلة فتحول المقلب إلى كارثة دون سابق إنذار ؛ ما أدى إلى ابتعاد العامل؛ بسبب الألم الشديد الواضح من رد فعله قبل أن ينهار على الأرض، وأصيب بأضرار جسيمة في أعضائه الحيوية.

وقال الأطباء إن أمعاءه تضررت بشدة في المقلب الغريب، وإنه ظل يعاني لمدة 15 يومًا، قبل أن يموت، فيما تم رفع قضية ضد الجاني، اليوم السبت، ولاتزال الشرطة تبحث عنه بعد أن اختفى يوم الحادث.