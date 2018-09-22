بالفيديو.. المزاح تحول لقتل.. مدير ينهي حياة عامل بخرطوم الهواء
أنهى مدير حياة أحد العمال عن طريق الخطأ، جراء مقلب تحول إلى كارثة أسفرت عن وفاته.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في أحد المصانع في منطقة كولهابور الصناعية في ماهاراشترا الهندية عامل وهو يتحدث مع مديره، الذي بدأ بتوجيه خرطوم الهواء المضغوط على ظهره وشعره.
ووجه المدير الخرطوم على مؤخرة العامل للحظات قليلة فتحول المقلب إلى كارثة دون سابق إنذار ؛ ما أدى إلى ابتعاد العامل؛ بسبب الألم الشديد الواضح من رد فعله قبل أن ينهار على الأرض، وأصيب بأضرار جسيمة في أعضائه الحيوية.
وقال الأطباء إن أمعاءه تضررت بشدة في المقلب الغريب، وإنه ظل يعاني لمدة 15 يومًا، قبل أن يموت، فيما تم رفع قضية ضد الجاني، اليوم السبت، ولاتزال الشرطة تبحث عنه بعد أن اختفى يوم الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54500 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا خطير جداً خطير ,,
,, نفس الموضوع كان يكلمني عنه مدرِّب ( سريلنكي الجنسيه ) ..
,, قال .. كنا في ورشة تدريب ولما بدت فترة الغداء ، شلحنا ملابس العمل نتجهز للغسيل والتنظيف ، المهم احد الزملاء اخذ هوز الهواء المضغوط وأدخل راسه في مؤخرة زميل آخر ، وماهي إلا جزوء من ثانيه ، فقط همز الهوز وفكه ( يكرم من يقرا ) ، المهم طاح الرجال وانتفخ بطنه ، ودوه للمستشفى وماهي إلا يومين ثلاثه او حولهن ، الرجال ودَّع ..
.. نفس حكاية هذا الشخص ، رغم ان ملابسه عليه ، فاالهواء المضغوط او الماء المضغوط ، خطير جداً ..
,, خصوصاً في تلك المنطقه الحساسه ، لأنها منطقة خروج وليست للدخول ..
..جتى ولو لم يكن في مثل ذالك المكان في الجسم ، فما زاد على قوة الضغط الجوي يؤثر على الجسم وكلما زاد الضغط على اي نقطه في الجسم زاد الألم وينزف الدم ، وإذا زاد اكثر يقص العظم ..
.. فاالحذر الحذر من التعرض للهواء او السوائل المضغوطه ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11274 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .