بالصور.. للمرة الأولى ناشئو الأخضر لكرة اليد يتأهلون إلى كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

نجح لاعبو الأخضر لكرة اليد لدرجة الناشئين، اليوم السبت، في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم عام 2019م المقرر إقامتها في مقدونيا، وذلك عقب تخطيهم منتخب الصين تايبيه بنتيجة (33-27)، بالمباراة التي جمعتهم اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة المقامة في مملكة الأردن.

وضمن لاعبو الأخضر التأهل للدور نصف النهائي الآسيوي، والمنافسة على تحقيق لقب كأس آسيا.

ويعتبر هذا التأهل هو الأول من نوعه في تاريخ كرة اليد السعودية لدرجة الناشئين إلى كأس العالم، وذلك بعد أن تأهل المنتخب الأول في تسع مناسبات سابقة، بينما تأهل منتخب درجة الشباب في ثلاث مناسبات سابقة.

ورغم تأخر المنتخب السعودي بنتيجة الشوط الأول بواقع (16-17)، إلا أنه عاد بقوة في الشوط الثاني وأخذ بتوسيع الفارق التهديفي إلى خمسة أهداف في عدة فترات، وحافظة على التقدم بالنتيجة حتى أنهى المباراة لصالحة وأعلن التأهل للعالمية.

وشهدت ” المباراة ” ، قبل بدايتها احتفالات البعثة السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88 بمشاركة من قبل بعثات المنتخبات الـ 14 المشاركة في البطولة واللجان المنظمة والجماهير، وقامت البعثة السعودية بتوزيع الهدايا على أعضاء اللجان والجماهير بهذه المناسبة.