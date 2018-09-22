المستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير الرياض ينهئ القيادة بيوم الوطن

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن الثمانين للمملكة .

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة ” نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز الذكرى الـ 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء الذين وحَّدو الصف وجمعوا الكلمة تحت راية التوحيد – لا إله إلا الله محمد رسول الله – لقيام دولة حديثة تخدم الإسلام والمسلمين وتعنى بالحرمين الشريفين .

وأضاف : ” ثم تولى إكمال المسيرة الملوك البررة- رحمهم الله جميعًا- وأطال في عمر خلفهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – الذي نعيش اليوم في ظل قيادته الحكيمة ، عهداً ميموناً وعزٍاً ظاهراً وحزماً على الفساد والتقصير وعزم على تحولٍ وطني لمستقبل زاهر في رؤية حكيمة وثاقبة ” المملكة 2030 ” بإشراف ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – .

وأكد ابن فويز، إن المملكة تشهد تطوراً وازدهاراً شامل في جميع المجالات وعملاً دؤوب على نماء الوطن وبنائه البناء السليم والمستدام وتوظيف القدرات والاستفادة من الامكانيات وذلك استكمالاً واضحاً لتاريخ التضحية والبناء في هذا الوطن من رجالاته الأوفياء .