هيئة الترفيه : المملكة ستدخل موسوعة غينيس بـ 900 ألف ومضة نارية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن عزم المملكة الدخولَ إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة؛ عبر تسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين هي: الألعاب النارية، وأكبر علَم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية.

وأكدت الهيئة، أن عروض الألعاب النارية الرئيسية المصحوبة بالموسيقى الوطنية المخصصة لهذه المناسبة، والتي أشرَفَ عليها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ ستُشاهَد في أكثر من 20 مدينة من مدن المملكة، ‏وستستمر عروض الألعاب النارية الرئيسية التي يصل عددها إلى أكثر من 900 ألف ومضة نارية لمدة 15 دقيقة متواصلة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى إلى تحقيق رقم قياسي آخر للدخول به إلى موسوعة غينيس؛ وذلك من خلال رسم أكبر علَم سعودي في سمائيْ الرياض وجدة، عبر استخدام 300 طائرة من نوع درونز الإلكترونية، والتي ستقوم برسم العلَم بطول 400 متر، وعرض 350 متراً.