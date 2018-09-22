بالصور.. 12 ألف إسترليني من ” ناسا ” مقابل وظيفة البقاء في السرير

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، اليوم السبت، عن وظيفة لمحبي البقاء في السرير، لدرجة تجعلهم مستعدين ألا يتركونه لمدة 70 يومًا، وذلك مقابل حصولهم على 12000 جنيه إسترليني، بعد انتهاء مهمتهم.

نشرت وسائل إعلام بريطانية، أن وكالة الفضاء الأمريكية، أطلقت على هذه المهمة اسم ” راحة السرير ” ، حيث تهدف من ورائها لمعرفة المزيد حول آثار انعدام الوزن لرواد الفضاء، وفهم كيفية العيش في الفضاء بدون الجاذبية في حال أراد البشر السفر إلى المريخ.

وتضمن ” المهمة ” ، دراسة المتطوعين أثناء نومهم، والذين يجب عليهم الاغتسال وتناول الطعام في نفس المكان والوضعية لمدة 70 يومًا، حيث سيجمع العلماء بياناتهم حول ” ضغط الدم، معدل ضربات القلب، امتصاص المغذيات، مستوى الطاقة، كتلة العظام وحتى المزاج ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” أن ” ناسا ” شرحت عبر موقعها الإلكتروني، عند سفر رُوّاد الفضاء خارج الكرة الأرضية، تتدفق دماؤهم إلى الساقين بسبب انعدام الجاذبية الأرضية، وتمتلئ رؤوسهم بالسوائل.

وبيّنت ” ناسا ” ، أن الباحثين سيرصدون في مهمة ” راحة السرير ” ، أثر تحولّات السوائل في أجسام المشاركين، وكذلك العظام والعضلات.

ولفتت ” ناسا ” ، إلى أنه سيسمح للمشتركين خلال فترة المهمة تعلم لغة جديدة أو أخذ فصل دراسي عبر الإنترنت، والتواصل مع أهلهم وأصدقائهم، أو فعل أشياء أخرى، وذلك حتى يحاربوا الملل ولتشجيعهم على البقاء في السرير.