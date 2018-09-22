بالفيديو والصور.. جماهير الوحدة والرائد يحتفلون باليوم الوطني قبل انطلاق المباراة

نواف السالم(صدى):

احتفلت جماهير ناديي الوحدة والرائد، وكذلك اللاعبون، باليوم الوطني الـ88، مساء اليوم، قبل انطلاق المبارة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهنأ اللاعبون والجماهير الحاضرة، القيادة الرشيدة والشعب السعودي، وتم رفع العلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ” حفظهما الله ” .

من جانبها، نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فيديو للجماهير الحاضرة عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا : ” ملعب النار.. ولع نار ” ..