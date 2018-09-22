بالفيديو.. تفاعل سمو ولي العهد والشيخ محمد بن زايد في مهرجان ولي العهد للهجن

نواف السالم(صدى):

تفاعل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والشيخ محمد بن زايد في أحد الأشواط الختامية لـ مهرجان ولي العهد للهجن.

يذكر أن اليوم السبت، يشهد ختام مهرجان ولي العهد للهجن الذي يعد الأكبر في العالم بعد مشاركة أكثر من 11 ألف مطية.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قبل قليل، إلى مقر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف مع سموه، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.