بالفيديو.. ليفربول يتصدر البريميرليغ ومحمد صلاح ينهي صيامه التهديفي

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق ليفربول على ساوثهامبتون، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليغ ” .

وافتتح ويسلي هويديت لاعب ساوثهامبتون، أهداف المباراة في الدقيقة الـ10 بهدف في مرماه، ثم سجَّل جويل ماتيب الهدف الثاني لـ الليفر، ومن ثم محمد صلاح في الدقيقة الـ48.

وأنهى الدولي المصري محمد صلاح، صيامه التهديفي بعد إحرازه هدفًا في شباك ساوثهامبتون، حيث إنه لم يسجل أي أهداف خلال 3 مباريات متتالية، وتعتبر هذه المدة هي الأطول منذ دخوله الدوري الإنجليزي التي لم يحرز فيها أهداف.

وبهذه النتيجة، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويبقى ساوثهامبتون في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.