تغريم الفيصلي بعد حصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة واحدة

نواف السالم(صدى):

قرَّرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، إلزام نادي الفيصلي بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال استنادًا للمادة (55 /1) من اللائحة بسبب إنذار الحكم ستة من لاعبي الفريق خلال مباراته مع فريق نادي أحد ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيصلي قد فاز على أحد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ما جعله يتقدم إلى المركز السابع في ترتيب الفرق، إلا أن الحكم أصدر 8 بطاقات صفراء في هذه المباراة منها 6 بطاقات لـ لاعبي الفيصلي.