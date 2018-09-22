غدًا.. طقس رطب على السواحل ورياح وأتربة على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقري اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع وجود فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

كما أشارت إلى وجود سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية .