التحلية ترفع التهنئة للقيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

وقّع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي مذكرة تفاهم بمناسبة ” اليوم الوطني 88 ” مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد الشهراني، بهدف التعاون المشترك وتدريب 888 مهندس ضمن برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج و إعدادهم لسوق العمل، وذلك بمركز التدريب التابع للمؤسسة بالجبيل.

وتاتي المذكرة في إطار الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة والهادفة إلى إقامة شراكات وبرامج تعاونية تدريبية وبحثية وتقنية مع الجهات ذات الاختصاص محلياً وعالمياً بهدف دعم الجهود المبذولة لتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

ورفع معالي المحافظ أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني الوطني ، مؤكداً أنها ذكرى غالية ليوم لاينسى في تاريخ المملكة وتُشكل دافعاً لتسجيل مزيد من الإنجازات لترسيخ معاني عملية تتناسب مع هذه المناسبة العظيمة .

وأضاف معاليه: تستهدف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إعداد وتأهيل العنصر البشري على المستوى الفردي والجماعي. تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفي هذا تبذل جهوداً كبيرة عبر العديد من الشراكات مع الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بجهودها في توطين صناعة التحلية عن طريق امتلاك التقنيات الحديثة وتطوير المعارف والأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة واستخدام الطاقة في إنتاج المياه المحلاة.

من جهته أكد رئيس مجلس للهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني أن الهيئة تحرص على دعم المهندسين حديثي التخرج، للمساهمة في تطويرهم للدخول بشكل فعال وقوي في المجال المهني، من أجل أن يكون المهندس السعودي على دراية كاملة بأحدث ما توصلت اليه العلوم في مجال الهندسة وتطبيقاتها في المجالات كافة وفي مجالة صناعة تحلية المياه المالحة على وجه الخصوص.