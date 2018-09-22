بالصور.. حقيقة حفل ” عبدة الشيطان ” في السودان

الخرطوم(صدى):

أثار حفل تنكري في السودان، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدين أنها فاعلية لـ ” عبدة الشيطان ” .

ونفى اللواء الطاهر عبدالله، مدير الصالة التي أقيم بها الحفل، أن يكون الاحتفال لعبدة الشيطان قائلًا : لم أر أي سلوك غريب ينافي القيم الدينية أو الأخلاقية، ولم يبدر أي سلوك شائن من الحاضرين حتى نهاية الاحتفال.

في حين قال صاحب الفكرة محمد أحمد، إنهم في مجلة كانون للقصص المصورة قرروا تنظيم مهرجان فني ثقافي ترفيهي يضم مجالات عديدة من الثقافات مثل الأفلام والقصص المصورة والألعاب.

وأضاف: أرفض الاتهام بأن الحفل يحتوي على شخصيات مستوحاة من صور عبدة الشيطان ومصاصي الدماء واحتواء طريقة العرض على بعض الطلاسم.

وأكد على أن هذا المهرجان يعد الأول من نوعه في السودان برعاية مجلة كانون، وسبق وأقيم من قبل في بلدان وحواضر عربية أخرى كالسعودية ودبي والبحرين، مضيفًا :تم استدعائي من قبل شرطة النظام العام والتحقيق معي وتفهموا القصة بالكامل وتم الإفراج عني فورًا.