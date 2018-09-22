نائب وزير العمل: ذكرى اليوم الوطني.. تنمية مستدامة واقتصاد متجدد

سعيد العجل(صدى):

قدم معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.

وقال الدكتور أبوثنين، ” نستذكر في الاحتفاء بيوم الوطن، سيرة مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ــ، الذي وحد الصف وجمع الكلمة تحت راية التوحيد الخالدة، وما تحقق على ضوئها من نهضة ومنجزات سار عليها أبناؤه الملوك من بعده، بخطى ثابته نحو بناء الإنسان وإعداده لمستقبل مشرق.

وأضاف نائب الوزير، إن العهد الزاهر، الذي نعيشه اليوم في ظل قيادتنا الحكيمة ـــ وفقها الله ـــ، أرسى دعائم الدولة من منطلق الثوابت الدينية والقيم الإنسانية وتأصيل التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، حتى أضحت بلادنا حاضنة للعالم الإسلامي، وحاضرة وبقوة في مختلف المحافل والمشاركات الدولية، إضافة إلى ما تحقق من منجزات وتجارب كانت مثاراً لإعجاب الكثير من الدول.

وأكد الدكتور أبوثنين، إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، تمضي نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بسوق العمل، وتعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال، بما يخدم التوسع في توطين الأنشطة وإتاحة فرص العمل أمام القوى الوطنية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.