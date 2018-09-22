وكيل إمارة منطقة الرياض: يوم الوطن تجسيد لمعاني التلاحم والكفاح

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن الثمانين للمملكة .

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة ” تجسد ذكرى اليوم الوطني الثامن والثامنين أصدق معاني التلاحم والكفاح والتوثيق لأكبر ملحمة وطنية أساسها المتين هو الإيمان بالله تعالى واتخاذ كتاب الله وسنة المصطفى منهجاً ودستورا.

وأضاف فاليوم نستذكر مراحل التأسيس بأصول ثابتة ومبادئ صادقة وبتعاضد رجالات تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – الذي بفضل من الله تعالى مدّ رباط التواصل بين الناس ودحر أشكال التبدد والفرقة مضيئاً الطريق نحو بناء وطنٍ عالي القمة ،وحضارة مجيدة تكللت بالمنجزات الحضارية والمشاريع الجبارة المتميزةً بالشمولية والتكامل, بالإضافة إلى الشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لعهد زاهر في وطن للجميع .

وأوضح السديري،أن المسيرة أكملها من بعده أبنائه الملوك البررة الذين بذلوا بإخلاص ووفاء للوطن وأبنائه قصارى جهدهم حتى أصبحت المملكة بفضل من الله تعيش استقراراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتقدماً في جميع المجالات لحياة كريمة ورخاء وعزة لشعب يبادل حكامه التآزر والتقدير .

وقال: ” يشهد التاريخ في عصرنا الحاضر النظرة الحكيمة والحنكة البالغة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في بناء الوطن على رؤية ثاقبة ” المملكة 2030 ” ودفع الوطن عالياً في مصاف الدول المتقدمة بأيدي أبنائه وقدراتهم .

واختتم معاليه كلمته قائلاً : “ً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وأن يديم أمنها واستقرارها وعزها, وأن يوفق قيادتها لكل خير ونماء ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعنايته ويوفقهم لما فيه الخير لبلادنا وامتنا.