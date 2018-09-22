بالفيديو.. نجل محترف القادسية البرازيلي ” جوزيه ” يردد السلام الوطني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح نجل اللاعب البرازيلي محترف نادي القادسية ” إلتون جوزيه ” وهو يردد السلام الوطني السعودي، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني الـ88 .
وحاز الفيديو على إعجاب وتفاعل عدد كبير من المغردين بهذه اللفتة الرائعة من اللاعب ونجله بهذا الحدث الوطني.
algernaas4[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 25 دقيقة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديك وابنك للإسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31708 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا حليله الصغير