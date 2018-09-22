بالفيديو.. نجل محترف القادسية البرازيلي ” جوزيه ” يردد السلام الوطني

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح نجل اللاعب البرازيلي محترف نادي القادسية ” إلتون جوزيه ” وهو يردد السلام الوطني السعودي، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني الـ88 .

وحاز الفيديو على إعجاب وتفاعل عدد كبير من المغردين بهذه اللفتة الرائعة من اللاعب ونجله بهذا الحدث الوطني.