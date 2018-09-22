  • السبت 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. نجل محترف القادسية البرازيلي ” جوزيه ” يردد السلام الوطني

بالفيديو.. نجل محترف القادسية البرازيلي ” جوزيه ” يردد السلام الوطني

بالفيديو.. نجل محترف القادسية البرازيلي ” جوزيه ” يردد السلام الوطني
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح نجل اللاعب البرازيلي محترف نادي القادسية ” إلتون جوزيه ” وهو يردد السلام الوطني السعودي، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني الـ88 .

وحاز الفيديو على إعجاب وتفاعل عدد كبير من المغردين بهذه اللفتة الرائعة من اللاعب ونجله بهذا الحدث الوطني.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 25 دقيقة

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديك وابنك للإسلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *