هل يوجد مراجعة شهرية لدعم حساب المواطن لزيادته مع ارتفاع الحرارة؟

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعارالكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل إستهلاك الأسر في فصل الصيف.

جاء ذلك ردًا على مواطن، قال في سؤال له على موقع ” تويتر ” : ” سلام عليكم هل فيه مراجعة شهرية للدعم لزيادته مع ارتفاع الحرارة.. أو المراجعة بتكون في الشتاء لتقليل المبلغ القليل ؟ ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للبرناج، قائلًا : ” منذ إنطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعارالكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل إستهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعارالوقود و تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثرغير المباشر من الإصلاحات الإقتصادية ” .