بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار عشوائيا ويشن حملة اعتقالات في الأحواز

طهران(صدى):

أطلقت قوات الأمن الإيراني، النار عشوائيًا على المدنيين في الأحواز العربية، وذلك بعد حدوث هجوم على العرض العسكري بالأحواز اليوم السبت.

وأفاد الخبير السياسي، أمجد طه بأنه يتم تصوير إطلاق النار العشوائي لنشر المقاطع على قناة الجزيرة القطرية والقنوات الإيرانية، قائلًا : ” قوات إيران تقوم بـ إطلاق النار العشوائي على المدنيين وتصوير مسرحية لنشرها على قناة الجزيرة قناة نظام قطر وقنوات ارهاب إيران ” .

وفي سياق متصل، أكد ناشط أحوازي، أن هناك حملة اعتقالات تعسفية في الأحواز بعد هذا الهجوم، معلقًا : ” نسخة لقناة الجزيرة التي تتهم أهل الأحواز بالارهاب.. المقاومة الفلسطينية عمل مشروع وعرب الأحواز ارهاب؟ تبًا لقناتكم ولممولكم الارهابي ” .

من جانب آخر، كشف نائب محافظة خوزستان، عن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الأحواز إلى 25 إضافة إلى 60 جريحًا، فيما أكدت حركة مقاومة أحوازية مسؤولیتھا عن الھجوم على العرض العسكري الايراني، الذي أدى إلى مقتل العشرات، معظمھم من عناصر الحرس الثوري الإيراني في مدينة الأحواز.