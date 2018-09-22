بالصور.. أسلاك كهربائية مكشوفة تهدد حياة المواطنين بالحرجة

علي القحطاني(صدى):

طالب عدد من المواطنين في محافظة الحرجة، اليوم السبت، المسؤولين بفرع شركة الكهرباء بمباشرة أسلاك كهرباء عارية ومكشوفة وممتدة على الأرض مقابل دوار السوق الجديد بالمحافظة وبالقرب من مبنى الدفاع المدني سابقًا.

جاءت تلك المناشدة بعد أن أصبحت تهدد حياة المواطنين، وتنذر عن خطر يتربص بالأهالي.

وفي هذا الإطار رُصد عداد كهربائي مكشوف، وسلك للضغط المنخفض ممتدًا بالأرض، قد يتسبب في ماس كهربائي في حال تسرب ماء أو سقوط الأمطار أو العبث به من قبل صغار السن والأطفال.