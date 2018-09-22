التحالف يحبط محاولة تهريب إيرانيين في طائرة أبناء الرئيس اليمني السابق

فهمي محمد(صدى):

نجحت وساطة تمت مؤخرًا في الإفراج عن أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذين احتجزتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية، على أن يُنقَلوا إلى خارج اليمن.

وأوضح سام الغباري مستشار الرئيس اليمني أن الحوثيين اشترطوا إخراج جرحى إيرانيين غير الأسرى، إلا أن التحالف العربي أصر على تفتيش الطائرة.

وأكد ” الغباري ” أن الحوثيون رفضوا تفتيش الطائرة، مضيفا أنه كان متوقعًا قيام الميليشيا الإرهابية بتهريب شخصيات حوثية كبيرة.

الجدير بالذكر أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة قد شنت غارات جوية على موقعًا لإطلاق طائرة مسيرة، ومواقع لتخزين الأسلحة، ومواقع عسكرية مختلفة، إلى جانب استهداف تجمعات لمسلحين، ومركبات مسلحة، مما أدى إلى شل تحركات المليشيات، وقطع إمداداتهم، وإفشال مخططاتهم.