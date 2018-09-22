مدير تعليم الخرج : اليوم الوطني ذكرى تلوح من خلالها معالم العطاء والانجاز

سعيد العجل(صدى):

اوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتورخالد بن عبدالله العتيبي ان اليوم الوطني هو ذكرى تلوح من خلالها معالم العطاء والإنجاز مع تعاقب الأيام والأزمان، منذ أن أسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – والذي لمّ فيه شمل الوطن ووحد كيانه وأعلى راية الإسلام فيه ليستظل أبناؤه تحتها، يجمعهم الحب والسلام والأمن الأمان ليعملوا جاهدين على بقاء هذا الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم، معززين حب الوطن وقيادته وأهله في نفوس أبنائهم لينشأ جيلاً صامداً لمستقبل واعد.

وتتوالى الأدوار بين ملوك البلاد البررة الذين نصبوا بين أعينهم قيادة الدولة على نهج الشريعة الإسلامية ونشر السلام ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين وسنداً لقضايا المسلمين، مع حملهم أمانة البلاد والعباد، تطويراً وتعزيزاً ونهضة وارتقاء، ليشهد لهم التاريخ ولتبقى بصماتهم واضحة جلية عبر العصور والأزمان.

وتأتي ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون ليحتفي أبناء هذا البلد بحب وولاء وتقدير لكل من حمل همّ الوطن، ولكل من سعى وناضل لأجل عزته ورفعته وازدهاره.

وبهذه المناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ولأبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد أمنه ورخاءه وأن يزيده عزة وشموخ ورفعة وحزماً وعزماً.