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بالفيديو.. لحظة وصول سمو ولي العهد إلى مقر مهرجان ولي العهد للهجن

بالفيديو.. لحظة وصول سمو ولي العهد إلى مقر مهرجان ولي العهد للهجن
نواف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قبل قليل، إلى مقر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.

كما وصل مع سموه، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

يذكر أن اليوم السبت، يشهد ختام مهرجان ولي العهد للهجن الذي يعد الأكبر في العالم بعد مشاركة أكثر من 11 ألف مطية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على السلامة ألف مبروك .

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