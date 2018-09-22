أول تعليق لـ آل الشيخ بعد منحه وسام الشرف الأعلى

نواف السالم(صدى):

خرج معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في أول تعليق له بعد منحه وسام الشرف الأعلى من قبل الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يسرني أن أشكر الأعزاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على ما أعلنوا عنه من تقدير ووسام أعتز به … مرحباً بهم وباجتماعاتهم في بلدهم الثاني ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح ” .

وكان الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، قد أعلن عن منح وسام الشرف الأعلى لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

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