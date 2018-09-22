النقض ترفض تصالح مبارك ونجليه في قضية ” القصور الرئاسية “
أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، عن عدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.
و يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية ” القصور الرئاسية “.
وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34340 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعلمكم السبب الحقيقي لأستدعاء علاء وجمال
لأنهم نزلوا بين الناس
وأحتكوا باالشعب من جديد
في حياة طبيعية
وهذا مالايرده السياسيون في مصر
شالوم[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحن رفضنا محمد مرسى عميل إيران .
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 47 دقيقة
متردوا الفلوس يا ادعان