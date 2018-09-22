النقض ترفض تصالح مبارك ونجليه في قضية ” القصور الرئاسية “

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، عن عدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.

و يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية ” القصور الرئاسية “.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال.