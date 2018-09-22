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النقض ترفض تصالح مبارك ونجليه في قضية ” القصور الرئاسية “

النقض ترفض تصالح مبارك ونجليه في قضية ” القصور الرئاسية “
القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، عن عدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.

و يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية ” القصور الرئاسية “.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34340 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعلمكم السبب الحقيقي لأستدعاء علاء وجمال
لأنهم نزلوا بين الناس
وأحتكوا باالشعب من جديد
في حياة طبيعية
وهذا مالايرده السياسيون في مصر

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين

نحن رفضنا محمد مرسى عميل إيران .

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