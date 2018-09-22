قتل والدته وحاول قطع رأسها لسرقة مجوهراتها
شهد حي ” الأشرفية ” بحلب جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته كما حاول قطع رأسها.
وبالتطرق للتفاصيل، حاول الشاب سرقة مجوهرات والدته، إلا أنها قاومته فأقدم على قتلها وحاول أن يقطع رأسها.
وتمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى مكان الجريمة، واعتقلت الشاب قبل أن يقطع رأس والدته.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
أن سلمو من بشار ماسلمو من عيالهم🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 9 دقائق
الله لايبلانا يذبخ امه علشان قراشيع