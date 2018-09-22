” قرقاش ” : لا يمكن تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين

أبو ظبي(صدى):

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنه من الطبيعي أن تروج الدول العربية لقرار عربي حول اليمن في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن عدم توازن تقرير الخبراء وخلل المنهجية و ” ليونته ” مع التجاوزات الحوثية، لم تخدم التقرير، موضحًا أن التقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة اليمنية حول ضحايا الحوثي خير دليل على ذلك.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لـ ” قرقاش ” ، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، مضيفًا: ” لا يجب تسييس مواضيع حقوق الإنسان وهي بطبيعة الحال ليست ملف اهتمام حصري لمجموعة من الدول الأوروبية، ومن هذا المنطلق لا يمكن تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين وهو ما نراه يوميًا في المشهد اليمني ” .

وتابع ” قرقاش ” : ” ولنتذكر ونُذكِّر أن الحوثي هو الذي قوّض أشهر من الترتيبات السياسية بعدم حضوره في جنيف، بجرّة قلم قرّر أن يهدم هذه الجهود وإختار أن يطيل الأزمة في تحدي صارخ لإرادة المجتمع الدولي ” .