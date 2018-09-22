خلال جلسات الـ ” برلمان ” .. السماح لنائبة بإحضار رضيعها

برلين(صدى):

سمح كريستيان كاريوس رئيس برلمان ولاية ” تورينجن ” شرقي ألمانيا، لنائبة في البرلمان بإحضار رضيعها خلال الجلسات ” مؤقتًا ” ، حيث بعث ” كاريوس ” خطاب إلى النائبة أخطرها فيه أنه مستعد حتى إشعار آخر للتسامح مع مثل هذا التصرف.

وجاء ذلك على خلفية طرد ” كاريوس ” للنائبة من قاعة المجلس؛ وذلك بعدما حضرت الأخيرة إلى البرلمان ومعها رضيعها، حيث قال ” كاريوس ” : ” إن النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بحضور الطفل ” .

وتعرض ” كاريوس ” لانتقادات عنيفة؛ إثر هذه الواقعة؛ مما جعله يقترح تعديل النظام الداخلي لينص بشكل صريح على الحق في إحضار الأطفال لدى حضور الجلسات.