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خلال جلسات الـ ” برلمان ” .. السماح لنائبة بإحضار رضيعها

خلال جلسات الـ ” برلمان ” .. السماح لنائبة بإحضار رضيعها
برلين(صدى):

سمح كريستيان كاريوس رئيس برلمان ولاية ” تورينجن ” شرقي ألمانيا، لنائبة في البرلمان بإحضار رضيعها خلال الجلسات ” مؤقتًا ” ، حيث بعث ” كاريوس ” خطاب إلى النائبة أخطرها فيه أنه مستعد حتى إشعار آخر للتسامح مع مثل هذا التصرف.

وجاء ذلك على خلفية طرد ” كاريوس ” للنائبة من قاعة المجلس؛ وذلك بعدما حضرت الأخيرة إلى البرلمان ومعها رضيعها، حيث قال ” كاريوس ” : ” إن النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بحضور الطفل ” .

وتعرض ” كاريوس ” لانتقادات عنيفة؛ إثر هذه الواقعة؛ مما جعله يقترح تعديل النظام الداخلي لينص بشكل صريح على الحق في إحضار الأطفال لدى حضور الجلسات.


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