حارس تشيلسي الأسبق يؤكد أن صلاح يعاني من أزمة نفسية

ماجد محمد(صدى):

أوضح مارك شوارزر حارس مرمى تشيلسي الأسبق، أن اللاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول يعاني من أزمة نفسية، جاءت على خلفية تعرضه للإصابة الموسم المنقضي في وقت حاسم مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما حرمه من الاستعانة به بانطلاقة مباريات منتخب مصر في كأس العالم.

وأكد أن صلاح يواجه ضغط من جميع الجوانب، لافتًا إلى أن الجميع ينتظر توجهه من جديد مع فريقه الإنجليزي في جميع المسابقات كما حدث الموسم الماضي، على الرغم من اعتقادي أنه كان موسمًا إستثنائيًا.

وشدد حارس مرمى تشيلسي الأسبق، على قدرة محمد صلاح على تكرار النجاح ذاته الذي حققه في موسم استثنائي أول خاضه مع ” الريدز ” .