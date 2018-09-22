بومبيو: لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات له اليوم السبت، أنه يمكن تحقيق السلام في اليمن إذا أوقفت إيران دعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ.

وشدد ” بومبيو ” على أنه لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح ميليشيات حزب الله، لافتًا إلى أن إيران لم تظهر أي دلائل على وقف دعمها للإرهاب في عدة مناطق بالعالم.