بومبيو: لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات له اليوم السبت، أنه يمكن تحقيق السلام في اليمن إذا أوقفت إيران دعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ.
وشدد ” بومبيو ” على أنه لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح ميليشيات حزب الله، لافتًا إلى أن إيران لم تظهر أي دلائل على وقف دعمها للإرهاب في عدة مناطق بالعالم.
شالوم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس هذا فقط بل وقف التمدد الإيرانى بالشرق الأوسط وشرق أسيا .
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 1 ساعة
لانقبل باالحوار مع الروافض المجوس
ولايشرفنا الًجلوس معهم على طاولة مفاوضات وحده😡
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 53 دقيقة
نحن لانتحاور مع المجوس الروافض
وبالتأكيد لانقبل بالأنضمام الى صفوفهم
عندك المايك🎤يامايك
تولا أنت الموضوع وخلك حلقة وصل
وأعلم أننا مابنوافق على إي حوار
الا بشروووووووطنا
وداااام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦