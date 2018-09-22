بالفيديو.. هيئة الرياضة تنفي مشاركة الأهلي في السوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

أكد رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة والإعلام، أن نادي الأهلي المصري لن يشارك في السوبر ” السعودي – المصري ” ، موضحًا أن ما يقال حول عودة الأهلي للمشاركة في السوبر ” السعودي – المصري ” غير صحيح.

وبيّن ” السلمي ” ، أن المباراتين ستقامان بين الهلال والزمالك المصري في مدينة الرياض، ثم بين الزمالك والاتحاد في القاهرة، مؤكدًا أن نادي الزمالك مُرحب به في المملكة.

وأعرب ” السلمي ” ، عن اندهاشه من البيان الصادر عن الأهلي المصري، بخصوص موقفه من المشاركة في المباراة، خاصةً بعدما نقل رئيسه محمود الخطيب موافقته على المشاركة في السوبر لرئيس اتحاد الكرة المصري، وفقًا لموعد موعد المباراة الذي تم تحديده.

وكان المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم ثروت سويلم، قد أعلن إقامة لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال، في موعده يوم السادس من أكتوبر المقبل، في مدينة الرياض، مؤكدًا أن الأمر محسوم نهائيًا لأن الأشخاص المسؤولة اتخذت القرار بالفعل في وقت سابق.

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