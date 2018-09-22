بلدية بيشة تحتفل باليوم الوطني الـ88

محمد السعران(صدى):

أنهت بلدية محافظة بيشة استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ88، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بذكرى توحيد هذا الكيان العظيم، في الطرق والميادين والمباني، حيث توشحت شوارع محافظة بيشة الرئيسية براية التوحيد كما تم تركيب العديد من اللوحات الوطنية والشاشات الإلكترونية في ذكرى توحيد المملكة للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة الرشيدة، والتأكيد على وحدة الصف والتلاحم بين أفراد الشعب .

وقد أوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس / مصلح بن صالح العلياني أنه تم تركيب أكثر من ١٠٠٠ علم تم تركيبها في الطرق الرئيسيّة ، بالإضافة الى توشح مبنى البلدية وعدد من الشوارع الرئيسيّة باللون الأخضر والأبيض ، كما أشار الى أن البلدية بدأت منذ وقت مبكّر جدا للتحضير لهذه المناسبة الوطنية والغالية علينا جميعا .