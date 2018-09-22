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فوائد العسل الأبيض للصحة

فوائد العسل الأبيض للصحة
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يُعد ” العسل ” الأبيض من المواد الغنية بالفيتامين C والمعادن ومضادات التأكسد، حيث يتميز بقدرته على معالجة العديد من مشاكل الجسم والبشرة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز فوائد العسل الأبيض.

يعمل ” العسل ” على التخفيف من أحماض المعدة كما يحول دون القرحة ويكافح الاكتئاب والتوتر ويقوّي المناعة ويحارب الجراثيم، بالإضافة لمعالجته مشاكل الجهاز التنفسي خاصة ” السعال والتهابات الحلق ” كما يحفز الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وتضمن فوائد العسل الأبيض تقليله من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ وذلك من خلال تقليص معدل الكولسترول في الدم، كما يغذي البشرة ويرطبها ويعزز نضارتها وتألقها.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة

عسل على الريق وحبات قليلة من الحبة السوداء كل صباح مع ماء دافي..

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة

عسل على الريق وحبات قليلة من الحبة السوداء كل صباح مع ماء دافي..
وسترا الفرق وتحس به..

[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 30 دقيقة

هذا للمتزوجين يااللهو البريء
أما باالنسبة لنا حن العزابية
فأنصح باالبسكويت المالح مع الشاهي
الين مايفرجها الله😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 4 دقائق

ياابن الناس ياقرني انا ما اتكلم عن اللي في بالك..
انا اتكلم عن زيادة المناعة اللي في بالك..
لماتنزل ارض المعركة ان شفت نقص ..ابحث عن دعم..
واحتمال انهزامك ..بنسبة شبه مؤكدة ..لأن عدو متمرس ومرتاح ..مغير يتفرج عليك وانت رايح جااااي ..تبي تهد حصونه ..ماراح تقدر الفرق بينكم الجهد البدني..
هههههههههههه..

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