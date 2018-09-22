فوائد العسل الأبيض للصحة
يُعد ” العسل ” الأبيض من المواد الغنية بالفيتامين C والمعادن ومضادات التأكسد، حيث يتميز بقدرته على معالجة العديد من مشاكل الجسم والبشرة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز فوائد العسل الأبيض.
يعمل ” العسل ” على التخفيف من أحماض المعدة كما يحول دون القرحة ويكافح الاكتئاب والتوتر ويقوّي المناعة ويحارب الجراثيم، بالإضافة لمعالجته مشاكل الجهاز التنفسي خاصة ” السعال والتهابات الحلق ” كما يحفز الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.
وتضمن فوائد العسل الأبيض تقليله من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ وذلك من خلال تقليص معدل الكولسترول في الدم، كما يغذي البشرة ويرطبها ويعزز نضارتها وتألقها.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 1 ساعة
وأنا أقول ليش ماعندي أكتئاب ولاشي
الظاهر معد أبشرب العسل
أبصير نفسسسسسسسييييييية😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة
عسل على الريق وحبات قليلة من الحبة السوداء كل صباح مع ماء دافي..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة
عسل على الريق وحبات قليلة من الحبة السوداء كل صباح مع ماء دافي..
وسترا الفرق وتحس به..
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا للمتزوجين يااللهو البريء
أما باالنسبة لنا حن العزابية
فأنصح باالبسكويت المالح مع الشاهي
الين مايفرجها الله😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 7 دقائق
لذيذ😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋 ابيض احمر اسود ازرق. اي لون دامه عسل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 6 دقائق
والله ماىفيه احلى منه للحلق والوز والسعال من تجربه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 4 دقائق
ياابن الناس ياقرني انا ما اتكلم عن اللي في بالك..
انا اتكلم عن زيادة المناعة اللي في بالك..
لماتنزل ارض المعركة ان شفت نقص ..ابحث عن دعم..
واحتمال انهزامك ..بنسبة شبه مؤكدة ..لأن عدو متمرس ومرتاح ..مغير يتفرج عليك وانت رايح جااااي ..تبي تهد حصونه ..ماراح تقدر الفرق بينكم الجهد البدني..
هههههههههههه..