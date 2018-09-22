فوائد العسل الأبيض للصحة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يُعد ” العسل ” الأبيض من المواد الغنية بالفيتامين C والمعادن ومضادات التأكسد، حيث يتميز بقدرته على معالجة العديد من مشاكل الجسم والبشرة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز فوائد العسل الأبيض.

يعمل ” العسل ” على التخفيف من أحماض المعدة كما يحول دون القرحة ويكافح الاكتئاب والتوتر ويقوّي المناعة ويحارب الجراثيم، بالإضافة لمعالجته مشاكل الجهاز التنفسي خاصة ” السعال والتهابات الحلق ” كما يحفز الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وتضمن فوائد العسل الأبيض تقليله من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ وذلك من خلال تقليص معدل الكولسترول في الدم، كما يغذي البشرة ويرطبها ويعزز نضارتها وتألقها.