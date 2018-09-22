 كلمة مدير شرطة تبوك بمناسبة اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم …

نسعد ونحتفل جميعنا بمناسبة عزيزة على النفوس والأفئدة وهي ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية حيث تمتلئ قلوبنا فخراً وعزاً لما قام بـه المــلك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( رحمه الله ) والذي جمع شتات هذه البلاد ووحدها على أساس التوحيد المنبعث من الدين الإسلامي الحنيف لتقف بكل شموخ وعزة على ارض من الإيمان والوحدة.

وأن ما نعيشه اليوم في هذه البلاد المباركة التي بهـا اطهر البقاع على ظهر المعمورة هي بفضل من الله عز وجل ثم بما اخُتصت بـه من قادة عظام حملوا راية البناء والتـقــدم بـكـل فـخــر واعتزاز ( رحمهم الله جميعا ) وها نحن الآن نعيش في عهــد الخيـــــر والبركـــة والازدهــــــار عهــــــد خــــــادم الحــرمـــين الشـــريفــــين الملــك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود (حفظه الله) والذي شهدت المملكة في عهده أزهى العصور من خير ونماء وبركة في كافة الميادين العلمية والاقتصادية والحضارية حتى غدت مضرب المثل في النماء والأمن والأمان والمضي نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) والتي يقف ورائها بكل فخر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز( حفظه الله ) والتي تشمل جميع المجالات التنموية التي من شأنها رفعة المواطن ورغد عيشه .

ونحن كرجال أمن نقف وبكل اعتزاز مع قيادتنا الحكيمة باذلين أقصى الجهود للدفاع عن الوطن الغالي واراضيه وحماية المواطن وممتلكاته وتحقيق امنه ..

وختاماً أسأل المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله ,,,,